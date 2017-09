“El model sanitari andorrà té aspectes molt interessants”

Presideix l’Associació de les Jornades per l’Excel·lència, que el 7 d’octubre reunirà a Esterri d’Àneu experts de Catalunya i Andorra per debatre sobre el futur de la sanitat.

Actualitzada 30/09/2017 a les 06:49

Les jornades proposen un “canvi necessari” en la sanitat; què cal canviar i qui té la responsabilitat de fer-ho?

La resposta la veurem a les jornades, on debatrem les deficiències estructurals que té la medicina rural i el rol que han de jugar les entitats públiques i privades en una societat cada cop més envellida i que reclama canvis amb urgència.



En quins àmbits de la sanitat pública és urgent incidir?

Hi ha dos aspectes que em semblen fonamentals per millorar la sanitat pública: d’una banda, la dotació d’infraestructures que minimitzin el temps dels desplaçaments a les grans capitals; i, de l’altra, una millora de recursos que redueixi el temps d’espera i millori la qualitat assistencial.



El ministre Saboya intervindrà amb la ponència ‘Andorra, un exemple d’excel·lència’; quins aspectes del model andorrà pensa que caldria adoptar al sistema català?

Hi ha aspectes molt interessants, com ara el model de copagament amb els dos vessants, bé amb ingrés hospitalari o no. També ho és la gestió publicoprivada dels sanitaris, o fins i tot que els propis pacients escullin els metges. Les bones relacions d’Andorra amb els sistemes sanitaris propers són un exemple a seguir, ja que permeten una complementarietat i una fluïdesa molt positives.



Un dels eixos de debat és la medicina de proximitat al món rural. És viable un model que no concentri els serveis a les capitals de comarca?

El que s’hauria d’aconseguir és conjugar una millora de les infraestructures a les capitals de comarca amb una millora també en els serveis als entorns rurals, de manera que siguin complementaris.



Se sol parlar de les comarques rurals com un tot quan la realitat és ben diversa. És present aquesta diversitat als debats?

Sí, aquesta diversitat no només es té en compte, sinó que és molt present a les Jornades. De fet, comptarem amb professionals de la Vall d’Aran, de l’Urgell, del Pallars Lluçà i del Pallars Sobirà que compartiran i analitzaran la realitat des de les seves pròpies perspectives.



Un altre dels eixos de les jornades és la relació entre medicina privada i pública. Com hauria de ser aquesta relació?

La universalitat d’un sistema sanitari just i robust serà una de les conclusions que haurem de treure d’aquest debat necessari que tindrà lloc a les jornades entre la relació entre medicina pública i privada.



Les jornades volen “oferir continguts per al creixement personal i professional a les comarques de muntanya”. Quins resultats n’han assolit fins ara?

Arran de les anteriors edicions s’han creat fins a tres empreses, s’ha elaborat el Llibre blanc d’infraestructures i comunicacions i, per a aquesta edició, l’objectiu és realitzar el Llibre verd que reculli totes les reflexions sobre el futur de la sanitat.