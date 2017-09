“El dopatge és canviant i s'actualitza constantment”

33 anys. Tota una vida lligada al món de l’esport. Va estudiar ciències de l’activitat física i de l’esport i va jugar a futbol a segona divisió. Aquesta setmana s’ha convertit en la primera andorrana que juga al World Padel Tour

Futbol, tennis i pàdel. D’on li ve la passió per l’esport?

Crec que de casa. El pare jugava a rugbi i sempre ha fet molt esport i jo des de petita també he fet de tot.



Va jugar a segona divisió de futbol amb el Sant Andreu. Què recorda d’aquella època?

Va ser un temps molt bo. A la meva època el futbol a Andorra era complicat, però vaig baixar a Barcelona a jugar i van ser dels millors anys de la meva vida quant a gaudir d’un esport.



Per què va deixar el futbol?

Perquè no donava més. Vaig tornar a Andorra i encara