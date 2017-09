“Eduquem com a Disney i la vida és 'The Walking Dead'”

El cofundador, amb Pedro García Aguado, del projecte ‘Aprender a educar’ ofereix la conferència ‘A salvo en la red’, a les 19.30 hores a la sala de conferències d’Andbank.

Com hem d’educar els fills en l’ús de les xarxes socials?

La vida offline és igual que la vida online. Al carrer cuides el fill, li dius que torni a certa hora, mires amb qui va... En canvi el problema és que els donem un smartphone i no sabem què fan els fills a les xarxes. No hi ha cap tipus de control.



Els pares haurien de conèixer les contrasenyes dels fills?

El deure de protecció d’un pare està per sobre del dret a la intimitat d’un fill. No pots demanar-li a un noi de 17 anys la contrasenya de WhatsApp, però és