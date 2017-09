“Volem crear espais de diàleg entre xinesos i andorrans”

Presideix l’entitat que fomenta l’amistat amb la Xina. Va arribar al país el 2004. Empresària. Ha treballat a Andorra Turisme i a la Fundació Themis. Busca reestructurar l’associació i promoure la relació cultural i comercial entre comunitats.

L’Associació Andor­rana d’Amics de la Xina fa 12 anys que existeix. Ara es proposen donar-hi impuls.

Sí, hem estat dos anys molt parats, aquesta tardor volem tornar-nos a activar. Som una comunitat petita però buscarem establir diàleg amb les institucions i el Govern i fer integrar més i millor els residents xinesos.



Com creuen que poden fer-ho?

Per exemple, que el Govern participi en més activitats compartides i no només en l’Any Nou xinès. Continuarem promocionant el coneixement de la cultura xinesa a la societat, facilitant l’aprenentatge de l’idioma, la cal·ligrafia o el pensament, amb tallers o intercanvis. Volem crear espais de diàleg