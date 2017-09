“El mercat de les recreacions històriques està augmentant”

Actor i professor de Ciències Socials a la Universitat de Saragossa. Amb set membres més de la companyia aragonesa, fundada el 2010, representa durant la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria una tribu d’orcs de ‘El Senyor dels Anells’.

Com va sorgir la idea de crear l’associació Héroes Legendarios?

Va ser creada el 2010 com un grup. Som una associació que en realitat ens dediquem a l’afició de recrear històries. Vam anar adquirint habilitats, vam englobar més èpoques i ara som semiprofessionals.



Quants integrants té la companyia?

Ara mateix som 16 integrants, però aquest cap de setmana a An-dor­ra en som 8. Tots ens coneixíem d’abans.



Com s’organitzen per assajar?

Assagem dos dies a la setmana i tots els respectem perquè com que vivim en localitats properes no hi ha cap problema en aquest sentit. Tots quedem a Monzón, on tenim el taller i