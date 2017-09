“Tots els jugadors em tracten amb molt de respecte”

Acaba d’obrir un centre de Podoactiva a Andorra amb la involucració d’Ángel Vicioso. S’encarrega que els peus de les estrelles del campió d’Europa estiguin en condicions.

Actualitzada 22/09/2017 a les 06:44

Albert Canes

D’on li ve l’interès per la salut dels peus?

Vaig fer infermeria i em va començar a interessar aquest món. Vaig anar a estudiar podologia a Barcelona i vaig coincidir amb el meu germà petit. Tots dos vam obrir la primera consulta de 20 metres quadrats i sense cap recurs a Osca. Allà vam veure que moltes de les coses que es fan en podologia es podien millorar molt. La tecnologia era gairebé inexistent i vam començar un camí de desenvolupar tecnologia pròpia, patents...



La gent comença ara a cuidar-se els peus com cal?

Jo crec que sí. El fet que estiguem cada vegada més podòlegs involucrats en l’esport d’alt nivell fa que hi hagi més sensibilitat del pacient del carrer. Crec que cada vegada hi haurà més consciència que és una part important del cos i que no tan sols incideix en el peu. Un problema al peu acaba generant problemes al genoll, al maluc, a la columna...



Com li va arribar l’oportunitat d’entrar al Reial Madrid?

Vaig demanar una cita amb els serveis mèdics, me la van donar i els va agradar la idea. De vegades la gent subestima, per exemple, que un podòleg d’Osca pugui ser el del Reial Madrid. Si no ho intentes segur que no ho seràs. Els límits ens els posem nosaltres moltes vegades.



Sent pressió en tractar els peus dels jugadors del Reial Madrid?

És clar que tinc una responsabilitat, però ja fa sis temporades que soc a l’equip i soc una peça més. Quan ets al dia a dia és una part més del treball i el jugador és molt més normal del que la gent des de fora pugui pensar. L’esportista d’elit no deixa de ser una persona. Té molta responsabilitat i el focus a sobre tots els dies, però és gent molt bona per treballar. Moltes vegades ho comparo a ser mecànic d’un Fórmula 1. No és el mateix estar treballant amb les rodes d’un Fórmula 1 que amb les d’un cotxe utilitari. En el nostre cas és el mateix, treballem amb els peus dels Fórmula 1 com són els dels jugadors.



Hi ha algun jugador en concret més exigent amb els peus?

Nosaltres lògicament no entrem mai a comentar detalls de jugadors o de qualsevol altre pacient, però en general, no. Estic molt agraït perquè tots em tracten amb molt de respecte i hi treballo a gust.



Com ha fet què Ángel Vicioso s’involucri en el projecte?

El coneixem des de fa temps, ja que era pacient nostre i li hem fet tractaments mentre competia. És una part important del projecte perquè serà la cara visible. És una persona molt vàlida i molt estimada per nosaltres.



Com es van conèixer amb Ángel Vicioso?

A Osca, ell era pacient. Fa molts anys que corre amb les nostres plantilles i per on anava amb els equips sempre utilitzava les nostres. Un dels avantatges del sistema és que tenim l’estudi fet i qualsevol esportista, com el cas de l’Ángel, o David Villa que està a Nova York, quan necessita una plantilla ens truca, l’hi enviem i la té on li faci falta.