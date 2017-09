“Si volem país i patrimoni hem de posar límits ja”

La necessitat urgent de regular el turisme per garantir el futur. 59 anys, de Costa Rica. És a Andorra per conscienciar sobre els efectes de l’activitat turística als espais naturals. Serà avui (19 h) al Centre de Congressos de la capital.

Andorra és un dels països del món amb més turistes per habitant. És bo això?

És un desafiament. Com més conscient sigui dels impactes que genera, millor. És fonamental preservar molt gelosament la qualitat de vida dels habitants.



Vol dir que el turista no passi per davant dels que hi viuen?

Exactament. Els habitants són desplaçats o considerats de segona. També hi ha l’aigua. És summament important assegurar l’aigua a la gent i després pensar quant es pot créixer.



Quins reptes té una destinació de neu com és Andorra?

En el tema de l’esquí s’ha de mirar el futur en termes de canvi climàtic. És