“Al principi costa, però mai he deixat una obra a mitges”

Sense escarpa ni martell. Sorià, 46 anys. Bicampió d’Espanya de la seva disciplina. En té prou amb la serra mecànica per fer obres d’art. Des de dimarts i fins demà realitza diferents exhibicions a la fira professional de ferreteria ExpoMAVID.

Una motoserra no té precisament l’aparença d’una eina artística. Com s’ho fa?

És molt important tenir el projecte ben pensat, veure’l ja materialitzat en el tronc abans de començar a treballar. A partir d’aquí, anar traient fusta fins aconseguir el que vols.



Dit així sembla molt fàcil...

També cal dir que les motoserres i les peces han evolucionat molt. Les espases acaben més en punta i hi ha menys vibracions, el que permet fer millors acabats. De fet, mai poleixo la fusta després si el client no m’ho demana.



És possible fer una escultura amb una sola serra?

No, normalment faig servir tres motoserres de