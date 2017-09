“La música l'has de sentir, i a poc a poc tot surt”

Als 18 anys va marxar a Barcelona a perseguir el seu somni 27 anys. Després de formar-se va tornar al país per ensenyar, ara a TC Escola de Dansa, un nou projecte dedicat al ball urbà. També lidera un grup de competició.

Com li neix l’interès pel ball?

Vaig començar tard, als 18 anys. L’afició se’m va despertar mirant programes de televisió tipus Fama, i als 18 vaig estalviar i vaig marxar a Barcelona per formar-me.



El cuquet hi va ser sempre?

Sí, quan era petit ja feia coreografies amb els meus cosins.



Expliqui’m què és la dansa urbana.

És un estil que va començar al carrer, al voltant del hip hop, també és una cultura. Però hi ha diferents estils: waacking, vogue, sexy style... molts.



D’altres disciplines troba que els prenen seriosament?

Depèn de quina disciplina. Els que venen del clàssic sí que ho veuen com que