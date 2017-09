“El comerç de barri i el tracte proper s'estan perdent”

Treballen en una aplicació per obrir el petit i mitjà comerç a internet. Álvarez i la seva parella, Rubèn Arranz, van ser seleccionats per participar en el programa de suport als emprenedors de MoraBanc amb la Fundació Ship2B.

Què és l’Andorra Market Place?

Una aplicació adreçada al petit comerç d’Andorra per activar-lo. Molt dirigit al negoci de proximitat, a la botiga de barri, per donar-los una imatge a internet. No la tenen i això va en favor de les grans superfícies. És un mercat on-line.



Qui va tenir la idea?

El Rubèn. És programador informàtic i desenvolupador web. Jo soc la part comunicativa.



I com va sorgir?

Ens agrada molt sortir pel barri a comprar, vivim a la part alta d’Escaldes, perquè el nostre tarannà és el de parlar amb els comerciants. I xerrant amb ells ens deien que cada vegada en venien