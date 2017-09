“No crec gaire en els dons innats, crec més en el treball”

Cronologia d’un aprenentatge. Exposa a La Cuina (fins al 29 de setembre) ‘Evolució’, un conjunt d’obres realitzades amb tècniques diverses que mostren el seu camí creatiu des dels anys de formació.

Exposa el que la majoria d’artistes amaguen.

L’exposició vol mostrar que tot s’aprèn si hi poses hores i esforç. No crec gaire en els dons innats, ni tampoc que els artistes siguin persones especials. Crec més en el treball. A banda que penso que si et dediques a les arts visuals tampoc no té sentit amagar el que fas a un magatzem perquè no ho vegi ningú.



Bé hi deu haver trobat alguna cosa especial quan ha triat aquest camí.

Sempre m’ha agradat l’art, però mai he estat de les primeres de la classe. De fet, de petita dibuixava fatal. Però quan va