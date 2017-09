“Ja està bé de veure nois amb una ajudant mig despullada”

Màgia femenina i feminista. 26 anys, de Tarragona. Demà oferirà a Canillo l’espectacle ‘Amazing’, que dirigeix el Mag Lari. Ho farà a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra, a les 17.30 hores.

Com va entrar al món de la màgia?

Perquè als 17 anys vaig anar a veure un espectacle del Mag Lari, que es deia Secrets, i em va agradar molt. Recordo sortir de l’espectacle i dir “jo vull fer el mateix, vull fer màgia”.



I com ho va aprendre?

Em vaig comprar el llibre del Mag Lari i feia tots els jocs del seu llibre. I a poc a poc vas coneixent altres mags que t’expliquen coses. Però sobretot per internet i llibres, perquè és el que tens a l’abast quan comences. És bastant autodidacta.



Va començar fent els trucs del Mag Lari. Ara