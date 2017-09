La monumental estàtua eqüestre de Francisco Pizarro signada per un escultor nord-americà que presideix la plaça major, és la imatge icònica per excel·lència de Trujillo. Les gestes del descobridor del Perú i d’altres veïns aventurers com Diego García de Paredes, Alonso de Monroy o Francisco d’Orellana al nou continent van donar rellevància a la població com a bressol de conqueridors que van acabar posant el nom de la seva ciutat a més de vint a l’altra banda de l’Atlàntic. Però a la Trujillo original, la de Càceres, la història feia segles que li havia reservat un lloc destacat. Les restes