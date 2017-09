On s'escolta el silenci

No gaire lluny del bullici de San Juan, a Puerto Rico, hi ha un lloc on és possible escoltar el silenci i gaudir de la tranquil·litat sense avorrir-se. Parlem de Vieques, una illa del mar Carib que forma part de l’arxipèlag de Puerto Rico i que se situa tan sols 10 quilòmetres al sud-est de l’illa principal. Des d’allí, un curt trajecte en ferri o en avioneta ens porta a aquest petit tresor encara poc explotat.



L’isla nena, com també es coneix, té una superfície de 130 quilòmetres quadrats. És petita, sí, però ja ho diuen: al pot petit hi ha