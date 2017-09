L'herència àrab d'Andalusia Vista de Màlaga des del castell de Gibralfaro, amb la plaça de toros als peus Sònia Bagudanch

Actualitzada 05/09/2017 a les 20:56

Atrevir-se a anar a conèixer el castell de Gibralfaro de Màlaga és aprofundir en la història peninsular, lligada indefectiblement a la petjada de la cultura àrab i la seva riquesa. Un periple doblement ric perquè de pas et permet palpar el batec de tota la ciutat a través d’una magnífica ruta d’ascens per un turó que ens regalarà les millors vistes de l’urbs i no només, perquè si és clar també veurem més enllà de la Costa del Sol. Serà just al punt del mirador de Gibralfaro, un present abans d’arribar al castell per agafar aire després de la pujada, força enfilada en alguns punts.

Des del mirador descobrirem les millors panoràmiques de la vila: oberta al mar i, en primer terme, és clar, la plaça de toros –a més de la catedral o el port–. Si és un dia d’activitat podreu veure la plaça plena de bullici sense haver d’entrar-hi. Pel mirador, però també pel castell i tot el que descobrirem després, aquesta ruta és sens dubte una de les cites ineludibles de tot aquell que vulgui conèixer aquesta capital andalusa i prendre-li les mides.

I més perquè és un trajecte que es pot iniciar des del mateix centre històric de la ciutat, després de passejar pels seus carrers antics, visitar el moll, el teatre romà, el Museu Picasso o la plaça de la Merced. Són les vistes més cotitzades, les que apareixen en revistes, guies i postals, i on les parelles i els amants van a veure-hi les postes de sol –al mirador s’hi pot anar les 24 hores de dia–. I tot i que el millor és fer el passeig a peu, també s’hi pot pujar en autocar o en cotxe.

Un cop a dalt, l’imponent castell de Gibralfaro, una fortificació situada al capdamunt del turó que tot i que data de l’època dels fenicis, va ser construïda pels àrabs el segle XIV per protegir l’Alcazaba. Val la pena entrar al museu però sobretot recórrer el conjunt monumental, en especial la muralla i els seus jardins, que ens regalaran un cop més vistes d’ocell de tota la ciutat, també de la part interior, que no haurem vist des del mirador. I des d’allà constatarem per què aquella va ser considerada durant molt de temps la fortalesa més inexpugnable de la península Ibèrica, gràcies als àrabs.



L'alcazaba

Des del mateix castell de Gibralfaro, val la pena conèixer el que fou palau residencial i fortificació, una de les obres àrabs més importants i un dels distintius de la ciutat.