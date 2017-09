El trampolí més famós del món

A poc més de 20 minuts en metro del centre de la ciutat es troba el que es considera el trampolí de salts d’esquí més famós del món i una de les atraccions turístiques més visitades d’Oslo, amb permís de la Nasjonalgalleriet (la Galeria Nacional), on es troba exposat el quadre original d’El crit, del pintor noruec Edvard Munch. Es tracta del trampolí de Homelkollen, situat a la muntanya que porta el mateix nom, on també se situa el Museu de l’Esquí i on a l’hivern milers de noruecs van a practicar el seu esport nacional: l’esquí de fons en