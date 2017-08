El centre de la medina màgica

Actualitzada 29/08/2017 a les 19:55

Marràqueix és un dels destins més freqüentats del nord d’Àfrica pels turistes europeus, sobretot per qüestions econòmiques, de proximitat i alhora de curiositat per aprendre i conviure durant uns dies amb la cultura musulmana. Plantar-se a aquesta ciutat principal del Marroc és assequible amb qualsevol companyia aèria low cost des de l’aeroport de Barcelona-El Prat i es troben hotels o riads de garanties a un preu raonable, a més fer-hi vida tampoc és gaire car.

Un dels principals reclams turístics és la plaça Djemà-el-Fna, situada al cor de la medina (bar­ri antic) coneguda com a màgica, que no deixa indiferent ningú, ja sigui en sentit positiu o negatiu, en funció de les preferències a l’hora de viatjar. Arribar a aquest punt cèntric de Mar­ràqueix a priori sembla com­plicat, perquè no existeix una avinguda principal per accedir-hi, ara bé, un cop es decideix entrar a la zona emmurallada qualsevol carreró acaba desembocant a la plaça, fet que suposa que es pugui passejar tranquil·lament i sense cap por de perdre’s pels secrets més ben guardats d’aquest paradís exòtic. Djemà-el-Fna és com una espècie de punt de trobada, està abarrotada tant de dia com de nit i és on s’aprecia a la perfecció el caos controlat constant que es viu a Marràqueix. Està escortada per casetes altes i la majoria són terrasses de restaurants, des de les quals mentre es gaudeix d’un àpat marroquí o d’un te a la menta es perceben unes fabuloses vistes de la ciutat amb la mesquita Koutoubia com a referent i a la llunyania també es veuen les impressionants Muntanyes de l’Atles.

Paradetes de menjar típic, de sucs de diferents fruites, venda de souvenirs, roba i complements d’imitació, catifes, estris de cuina de metall, cremes hidratants, encens o tatuatges d’henna. Finalment, cal destacar que l’atractiu de les compres mentre es regateja amb els autòctons i els encantadors de serps amb qui fotografiar-se, contrasten amb una realitat de moltíssima pobresa. La millor època per visitar aquesta medina màgica és després de l’estiu.



Al Fassia

Seria un pecat marxar de Marràqueix i no tastar el xai d’aquest famós restaurant. El cuinen amb una recepta molt antiga del país africà i destaquen els fruits secs.