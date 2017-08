Pintar la terra de color blanc

Actualitzada 29/08/2017 a les 06:50

ndalusia és una ter­ra de contrastos i plena d’indrets que meravellen els visitants. Quan parlem d’un color especial ens ve al cap Sevilla, però a la província de Màlaga, al peu del parc natural de les serres de Tejeda, Almijara i Alhama hi trobem un seguit de poblets que es mimetitzen amb el verd viu, el groc sec i el marró pedregós dels turons de la comarca de l’Axarquía i que tenen un denominador comú: les cases pintades de color blanc. Un blanc immaculat que transporta a un passat proper, de jornalers i de vinya.

Un d’aquests poblets és Frigiliana. Una localitat de poc més de 2.500 habitants format per un conjunt de casetes blanques que s’adapten al relleu irregular del parc natural i creen una panoràmica preciosa i digna de guardar al record. Malgrat la calor pròpia de l’estiu, el millor que es pot fer és deixar el cotxe als afores i perdre’s, a peu, per l’entramat de car­rerons blancs, alguns d’ells pavimentats amb còdols de diferents tonalitats i contemplar les escaletes, murs i parets adornats amb les típiques rajoles andaluses, de colors, amb flors i detalls pintats amb tonalitats vives, i amb els marcs de les portes i finestres de les cases lluint pintures alegres que donen un toc de vida al poble i trenquen la monotonia.

Les pujades i baixades són una constant, i els llocs de descans escassegen mentre camines pel laberint que proposa l’urbanisme desordenat d’aquesta localitat. De tant en tant, però, apareix una placeta amb alguna terrassa, ideal per descansar les cames i fer passar la set i la calor amb una canya ben fresca, sempre acompanyada de la seva tapa, o una de les especialitats locals, un vi dolç de la família del moscatell que té l’epicentre de producció al poble veí de Cómpeta i que forma part de la denominació d’origen Málaga y Sierras de Málaga.

Un cop hem descansat, i sempre que no ens hàgim passat amb el vino de Cómpeta, podem marxar seguint la carretera estreta i entortolligada que uneix els nuclis de l’Axarquía i aturar-nos, un tros enllà, per tenir una panoràmica allunyada del poble i gaudir del reflex que crea a les cases blanques la llum groguenca del sol ponent-se.



RECOMANEM

Cueva de Nerja

A poc menys d’un quart d’hora de Frigiliana hi ha la cova de Nerja. Les seves espectaculars galeries amb formacions minerals deixen embadalits tots els visitants.