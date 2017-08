L'imperdible pont penjant

Actualitzada 28/08/2017 a les 06:53

l Capilano Suspension Bridge Park és, sens dubte, un dels indrets més emblemàtics que pot visitar-se a les rodalies de Vancouver (Canadà). L’espectacular pont penjant que hi ha, de 140 metres de longitud i a 70 metres d’alçada, no és apte per a persones amb vertigen, si bé és imperdible poder parar-se abans d’arribar a l’altre extrem del pont i contemplar l’estret congost enfonsat entre arbres altíssims per on el riu Capilano segueix un rumb impertorbable. Cal tenir en compte que el pont és molt concorregut i el balanceig, considerable.

Els arbres que hi ha són més que centenaris i tan alts que gairebé no deixen que hi passi la claror. El pont penjant de Capilano és, de fet, el més antic de diversos ponts penjants que hi ha a la regió. Va inaugurar-lo l’enginyer civil escocès George Grant Mckay, que el 1889 va comprar sis mil acres de bosc a banda i banda del riu Capilano i va decidir fer-hi un pont amb cordes per travessar d’un costat a l’altre. Més endavant, els cables d’acer van substituir les antigues cordes, però la singularitat del pont es manté. Un bon exercici és observar també la reacció de les persones que passen el pont i que s’agafen amb força a la barana entre l’esglai, el somriure i l’embadaliment pel paisatge.

La visita al parc de Capilano és un petit tast de natura viva, perquè, una vegada travessat el pont, hi ha diversos recorreguts que et porten per mig de l’espessa vegetació i s’hi poden veure aus rapinyaires, castors i esquirols. També hi ha cartells que alerten de la presència d’ossos. És necessari pagar per entrar-hi però val la pena. El 1935 el parc va convidar els nadius locals a posar-hi tòtems, figures en què s’interrelaciona simbòlicament natura i ésser humà i que han estat a Capilano des de llavors.

No s’hauria de visitar la Colúmbia Britànica, el nom d’aquesta regió a la costa oest del Canadà, sense xafar les Muntanyes Rocalloses (Rocky Mountains), a 800 quilòmetres de Vancouver. Però el pont penjant de Capilano i el parc on es troba són un primer tast, molt més proper a la ciutat, de la majestuositat canadenca.



