El cor de la 'Toscana espanyola'

Actualitzada 27/08/2017 a les 06:46

Vall-de-roures o Valderrobres té poc més de 2.000 habitants i és la capital de la comarca del Matarranya, a la província de Terol, una zona rural i lluny de les massificacions de les grans ciutats però que guarda un gran paisatge. De fet, alguns mitjans han parlat d’aquesta zona com a la Toscana espanyola a causa de la multitud de camps d’oliveres i ametllers que es poden albirar per les car­reteres que uneixen els 17 pobles d’aquest indret fronterer amb les províncies de Castelló i Tarragona i on els seus veïns parlen en català.

També és una terra de rius, com el Matarranya, que dona nom a la comarca i que atravessa Vall-de-roures pel mig de la localitat i la divideix en dues parts, amb la part vella al nord del riu, i la nova al sud. Però el Matarra-nya, i en especial Vall-de-roures, és una terra de patrimoni artístic. Forma part de Los pueblos más bonitos de España des de fa uns anys (igual que la cocapital del Matarranya, Calaceit), i va saltar a la fama quan el 2013 Ferrero Rocher va decidir il·luminar el poble perquè l’ajuntament no tenia diners per instal·lar els llums per a les festes nadalenques.

Però si alguna cosa destaca per sobre de tot del patrimoni de Vall-de-roures és el castell que corona el poble. Es creu que data de finals del segle XII, tot i que alguns pensen que és encara més antic, i està declarat bé d’interès cultural pel govern espanyol des del 1931. Enganxada al palau hi ha l’església de Santa Maria la Major, d’estil gòtic i amb un imponent pòrtic. No només enamora la part alta, també ho fa el recorregut fins allà des que s’atravessa un dels ponts que creua el riu, el de pedra i que dona entrada al barri antic del poble pel Portal de Sant Roc. Just després de passar-lo hi ha l’ajuntament, construït durant el segle XVI i la plaça Major, que porta a carrers estrets i empedrats amb costes considerables per arribar fins a la zona alta.

La millor manera per recuperar forces després de la pujada és gaudir al poble de la gastronomia de la zona, amb el ternasco d’Aragó o la resta de carns de la zona, el pernil D.O. de Terol, l’oli d’oliva o els préssecs de Calanda.



RECOMANEM

El Salt

A tot just deu minuts en cotxe de Vall-de-roures, ja a la localitat de la Portellada, es troba el Salt, una cascada de 20 metres durant el curs del riu Tastavins.