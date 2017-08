La competència dels Pirineus La competència dels Pirineus Arnald Sanllehy

Actualitzada 24/08/2017 a les 06:38

’acord que mostrar una muntanya alpina a un país pirinenc pot ser com ensenyar una samarreta del Barça a un del Madrid, però el cert és que Kampenwand, a pocs quilòmetres de Munic i a tocar de la frontera amb Àustria, ofereix unes vistes impressionants sobre la vall que la banya, perquè mirant a baix, des dels seus 1.600 metres d’altitud es pot contemplar l’immens llac de Chiem amb els seus tres illots i la ciutat de Rosenheim. A la cima, a la qual es pot arribar fent una excursioneta més o menys entretinguda –i cansada– o amb el sempre còmode telecabina, es barregen les dues classes de persones que volen admirar els paisatges.

Perquè més enllà dels caminants, hi ha la classe de persones que pugen a la muntanya vestits de manera impol·luta, amb la seva americana, els seus mocassins i la seva gomina. Al costat els acompanyen senyores vestides còmodament però amb xancletes o, per què no, amb tacons. També existeix l’element intermedi: qui va amb roba còmoda però no puja ni mitja rampa. És d’aquells que prefereixen pujar còmodament i després s’atreveixen en les baixades perquè es pensen que són més senzilles. Error, ja que els pendents són pronunciats i en el trajecte caldrà esquivar uns quants ciclistes que baixen volant, com si els empaités algú. Per contra, els soferts escaladors amb prou feines avancen i necessiten força temps per recuperar-se de l’esforç un cop han aconseguit l’objectiu.

El temps a la cima del Kampenwand és fred malgrat que hi toqui el sol. Hi ha una petita capella al costat de l’estació del telecabina i just al costat, una immensa creu cristiana que domina la zona. Com a bona zona turística hi ha uns bancs de fusta per poder descansar i fer l’entrepà per agafar forces i emprendre el difícil camí de baixada, deixant enrere el preciós paisatge alpí. També es poden fer caminades, curtes, això sí, i veure els dos vessants dels Alps, encara que la que dona a Baviera té un sabor especial... o és un eslògan d’un altre lloc?

En definitiva, nostàlgics de la muntanya, aquí us hi trobareu com a casa.



