L'òpera que no agradava

Viena s’ha autoproclamat al llarg de la història, i amb justícia, com la ciutat de la música per antonomàsia, un títol que ostenta amb orgull i que atreu milions de visitants cada any. La capital austríaca té en la seva cartellera funcions diàries en tres teatres d’òpera, diverses orquestres simfòniques –com la Filharmònica de Viena, cèlebre pel Concert d’Any Nou, però que ofereix recitals al llarg de tot l’any– i nombrosos museus i fundacions musicals.

Però potser la institució per excel·lència, per la seva llarga trajectòria i un prestigi que s’ha sabut mantenir fins i tot en els moments històrics més