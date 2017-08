Poc esforç i gran recompensa

Actualitzada 18/08/2017 a les 20:46

Caminar per muntanya no està fet per a tothom. És cert que en un país com Andorra, els addictes a recór­rer els infinits camins que regala la naturalesa es multipliquen cada vegada més, i prova d’això és la gran quantitat de gent que s’anima a participar en curses de muntanya o a emplenar cada racó en alçada els caps de setmana. Però no tots tenen la capacitat pulmonar ni la força de Kilian Jornet. Tampoc cal ser-ho per pujar el Comapedrosa, però sí que s’ha de tenir un mínim de forma i coneixement de l’entorn per poder admirar Andorra des del punt més alt.



Al país hi ha diversos camins de muntanya per a inexperts, però no sempre es pot tenir una vista d’aquelles que deixen sense respiració mentre es camina. Sí que es pot gaudir d’aquest privilegi a la Ruta del Cares, situada al Parc Nacional de Pics d’Europa i que uneix els petits pobles de Caín, a Lleó, i Poncebos, a Astúries. Alguns la consideren, diuen, la ruta accessible per a tothom més impressionant visualment d’Europa. És un camí obligat entre els molts que hi ha per la zona dels Pics d’Europa, i certament, la relació esforç-recompensa és molt elevada. No cal ser un expert en camins i alhora les vistes valen la pena.



La Ruta del Cares té 12 quilòmetres, 24 comptant la tornada, i un desnivell raonable, així com la durada. Es triga al voltant d’unes quatre hores per fer els 12 quilòmetres, i el doble per al total. La bellesa del camí rau en els múltiples túnels que passen pel mig de la pedra, o els ponts que connecten un costat amb l’altre i van per damunt del riu Cares. Són aquests punts els que li fan gua-nyar la reputació que té.



Per contra, que una ruta sigui d’estil turístic i fàcil sempre fa pensar en una massificació, i en part aquesta excursió compta amb un alt nombre de visitants diaris, especialment entre les 12 h i les 16 h. Tot i això, la xifra no és res de l’altre món. Hi ha més distracció en les grans vistes dels Pics d’Europa, els animals que hi ha pel camí i els petits llocs icònics de la ruta, que a haver de passar altres excursionistes que s’ho prenen amb calma, o deixar passar els més ràpids.



Recomanem

Caín

Pot ser el punt de partida o descans. És el lloc ideal per aturar-se i provar alguns dels plats de la gastronomia asturiana als restaurants d’aquest minúscul poble.