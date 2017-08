Una casa plena de fantasia

Qui visiti la casa de Jules Verne entendrà, en part, l’elevada inspiració aventuresca i fantàstica d’aquest autor francès. El domicili de Verne, on va viure del 1882 al 1900, està situat al centre de la ciutat. La casa, d’estil burgès del segle XIX té dues plantes i un àtic. Està construïda amb totxos vermells. Les finestres ressalten per la seva blancor i les vidrieres per la seva immensitat. La decoració de l’edifici et fa endinsar en alguna de les seves novel·les i et transporta a un dels indrets descrits per l’autor als seus llibres.



Verne va decidir instal·lar-se a Amiens perquè