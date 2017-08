El volcà imponent

No és evident que el viatger que arriba al Parc nacional del volcà Arenal pugui contemplar sense problemes el perfil imponent de la muntanya que dona nom a aquesta àrea protegida, una de les múltiples del territori de Costa Rica. Pot ser que, malauradament, una densa capa de núvols tapi el volcà i la vista espectacular. De prop de 1.700 metres d’alçada, fins al 1968 i atès que no es tenia constància d’activitat se’l considerava un volcà extingit. Però el 29 de juliol d’aquell any un cràter adormit durant segles va despertar de forma violenta, amb erupcions de lava que