Ritme cubà a la Bodeguita

Existeix una Havana d’avingudes amples i edificis alts. Però el viatger es deixa portar amb facilitat, i fa bé, a través dels carrers empedrats i les veus diverses de la vella Havana, on a qualsevol racó es pot escoltar el so cubà. Als carrers que uneixen Mercaderes, Empedrado i Obispo, declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1982, hi ha una barreja d’estils arquitectònics, testimoni de l’època colonial i del pas d’espanyols, francesos, britànics i nord-americans. Una de les artèries és justament el carrer Empedrado, que corre d’oest a est, des de la plaça de la Catedral i