El capritx de Quijano

La petjada de les fortunes que es van fer a les Amèriques el segle XIX és molt visible a Cantàbria. Desenes de monumentals cases pairals, casalots i petits palaus envoltats d’amplis jardins, quasi petits boscos, d’espècies arribades d’ultramar s’estenen per tot el territori. La majoria segueixen un patró similar però hi ha notables excepcions. Una d’espectacular a Comillas. La que va encarregar l’advocat Máximo Díaz de Quijano, acabalat per portar els assumptes legals del marquès de Comillas a Cuba, a un jove arquitecte que començava a fer història, Antoni Gaudí. La residència és un petit edifici de tres plantes, cridaner