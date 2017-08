La salvaguarda irlandesa

Actualitzada 09/08/2017 a les 06:57

Els Cliff of Moher (Aillte an Mhothair, en gaèlic) són una espectacular formació rocosa que es troba a la part occidental d’Irlanda. L’espectacularitat dels seus penya-segats són un dels principals reclams turístics de la regió, el comtat de Clare, i si un té la fortuna de visitar-los en un dia clar i sense pluja, situació bastant difícil d’aconseguir, podrà veure uns paratges naturals de pel·lícula que no s’obliden fàcilment.



Formats fa 300 milions anys, segons estimen els geòlegs, ocupen una distància de vuit quilòmetres i el seu punt més elevat, el Hag’s Head, és un d’aquells paratges idíl·lics i bucòlics on la natura s’ajunta amb la fotografia per crear aquella instantània de somni què tothom vol de fons de pantalla del seu mòbil o ordinador, ara bé, l’altitud de 120 metres recomana no apropar-se gaire fins al final i, evidentment, aquest indret no està exempt de casos de fotògrafs massa entusiastes que per aconseguir el seu objectiu han acabat a l’hospital.



La varietat de guies turístics que expliquen la història d’aquest espai en desenes d’idiomes diferents s’aturen en el moment en el qual les roques van ser decisives per frenar una de les invasions que les tropes napoleòniques van intentar el segle XIX. De fet, el penya-segat rep el nom de l’antiga fortalesa que regnava la zona, el Mothar, derruït en aquest enfrontament bèl·lic.



Els seus paratges hipnòtics no van passar desapercebuts per al cinema, ja que ha estat una localització freqüent en diferents pel·lícules. Aquells que ja tinguin una edat recordaran, sens dubte, aquella genial pel·lícula que el 1987 va dirigir, Rob Reiner, titulada La princesa prometida. En una de les escenes inicials, Íñigo Montoya i el seu fidel Fezzik pugen per aquestes roques escarpades per salvar la princesa fins que els avança Westley, vestit de pirata. Els més joves, però, recordaran més vivament els Cliff, ja que apareixien en un dels films de la saga de Harry Potter.



Es pot fer un recorregut pels vuit quilòmetres de distància dels Cliff of Moher, encara que és probable que s’hagin d’apartar uns quants turistes, com a qualsevol altre lloc que visitem avui en dia.



Negocis o plaer?

La Torre O’Brien la va construir el 1835 el noble Sir Cornellius O’Brien. Una versió diu que la va aixecar per als turistes que venien, l’altra, per impressionar una dona.