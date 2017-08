Un balcó obert des de muralla

Probablement una de les postals mentals que tots conservem del nostre pas per ciutats emmurallades és la panoràmica visual que ens sorprèn des de l’interior dels vestigis. Convé retenir a la memòria la sensació de sentir-se capturat dins de parets mil·lenàries si davant teu el que tens és obertura i llibertat. És el que passa després d’escolar-se per uns carrers escanyats i de seguida atapeïts que et porten a la muralla que hi ha sobre el Baluard del Redín de la ciutat de Pamplona que protegia la part sagrada de la ciutat.

Resseguint-la a través dels seus cinc quilòmetres que permeten