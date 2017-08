Quan Roma il·luminava el món

La torre d’Hèrcules regna des de qualsevol punt de la ciutat de la Coru­nya i els seus voltants. Veure-la de lluny impressiona però conforme t’apropes encara t’adones més de la grandesa de la construcció. Són 57 metres de torre, bé de far, que il·lumina les costes de l’oceà Atlàntic des de fa dos mil·lennis. El van construir els romans el segle I després de Jesucrist i és l’únic de l’imperi que encara continua dempeus. El far, el tercer en alçada de l’Estat espanyol després dels de Chipiona i Maspalomas, és el més antic del món en funcionament. No tota l’estructura