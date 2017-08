La ciutat dels tres rius

Amb poc més de 50.000 habitants, Passau és una petita ciutat bavaresa a tocar de la frontera austríaca –de fet, es pot arribar fins al país veí fent una petita passejada– i estratègicament ubicada a mig camí entre dos enclavaments tan importants com Ratisbona i Linz. Parada obligatòria per als nombrosos creuers que recorren el Danubi, Passau mereix una visita encara que sigui durant unes quantes hores.



El turista es veu immediatament captivat pel nucli antic de la ciutat, on destaquen dos majestuosos palaus episcopals –l’Alte Residenz i la Neue Residenz– o l’ajuntament, una imponent construcció característicament barroca. En realitat, bona