Una postal mediterrània

Actualitzada 02/08/2017 a les 06:49

Un centenar d’esglaons amb un gran pendent permeten arribar a un dels racons més espectaculars del sud de l’illa de Mallorca. Cala s’Almunia apareix davant el visitant per no deixar indiferent ningú. El primer impuls és treure la càmera i immortalitzar aquell paisatge: una entrada de mar blau elèctric entre les roques, a la dreta una petita zona amb sorra i a l’esquerra un embarcador dels que s’utilitzaven molts anys enrere. Una autèntica postal mediterrània.



Segons impuls? Voler llançar-se a les increïbles aigües cristal·lines. Cal dir que l’espai amb sorra és molt petit, per tant, si no s’hi va molt d’hora és difícil trobar lloc per deixar la tovallola. Però tampoc és un problema. La cala està rodejada de roques llises que permeten poder-se tombar sense gaires complicacions. El que sí que s’ha de tenir present és que l’accés a l’aigua no sempre és fàcil. S’utilitzen les rampes per introduir les embarcacions al mar que majoritàriament estan cobertes d’algues verdes que rellisquen molt. Per tant, cal anar amb compte.



Una vegada dins de l’aigua la sensació és espectacular. I si els agrada el busseig, hauran trobat el lloc ideal: aigua molt transparent i una gran bellesa i riquesa submarina. L’experiència pròpia recomana poder-hi passar un capvespre. Amb una bona temperatura i en unes hores en què l’afluència de gent minva molt, gairebé es té la sort de tenir la cala per a un de sol.



De fet, cal dir que no és una de les cales més massificades de l’illa. Les dificultats d’accés (una carretera una mica estreta amb una acumulació de vehicles als vorals, sobretot en temporada alta) i el domini de les roques per davant de la sorra fa que no tot­hom s’animi a fer-hi una ullada. Des del passat mes de maig, a més, cal tenir present que per evitar precisament els problemes circulatoris l’ajuntament de Santanyí (municipi on pertany s’Almunia) ha restringit el pas dels vehicles particulars a la zona durant la temporada estival. Només hi podran accedir els veïns i residents. Per a la resta s’ha posat en marxa un bus llançadora.



Recomanem:

De camí a cala s’Almunia hi ha un moment en què el recorregut es bifurca. Un altre sender ens permet anar fin al caló des Moro, un altre petit paradís entre les roques.