“Hi ha clients que diuen que no i acaben comprant”

Descobreix la perícia (i els trucs) dels teleoperadors. 41 anys, de Sant Julià de Lòria. Dirigeix el primer call center del país, compost per una seixantena de persones que assumeixen l’atenció al client d’empreses com Caldea o D-Link.

Com ens hem d’imaginar el dia a dia d’un ‘call center’?

El matí és frenètic. Hi ha dies que és impossible concentrar-se. Sobretot la franja de nou a una, és brutal.



I en sis llengües diferents.

Sí, és la riquesa del nostre call center. Els italians per exemple criden molt, apugen més el to i són més expressius, i els altres els han de fer abaixar el volum.



L’activitat d’un teleoperador para en algun moment?

Sí, més cap a l’hora de dinar o al vespre hi ha gent que llegeix, que estudia a distància...



Assumiu el servei d’atenció al client d’empreses molt diferents. Com ho fan?

Hem