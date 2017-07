“El CVN m'ha obert una porta que per a mi no existia”

La jardineria li ha obert un món nou. 16 anys. El programa del Cos de voluntaris per la natura (CVN), de la Massana, ajuda els joves sense formació a descobrir un espai on trobar una nova passió.

Què el va portar a entrar al Cos de voluntaris per la natura?

No m’agradaven els estudis i em van oferir anar al centre de formació professional d’Aixovall. Allà van venir a explicar-nos què era el CVN amb un vídeo, on ens detallaven quines tasques desenvoluparíem i em va agradar molt.



Ara em dirà que sempre havia sentit passió per la natura i havia volgut treballar d’això, oi?

No, i ara! A mi m’agrada molt la tecnologia, els ordinadors i les consoles, però després d’haver fet el curs, veig que sí que m’agrada molt. Sé que són coses diferents però no incompatibles.



Ho contempla com una feina per al seu futur?

M’agradaria seguir estudiant temes relacionats amb la jardineria i sí, crec que el futur podria passar per aquest sector. Em manté ocupat i puc estar a l’aire lliure, treballant a la natura, i cada vegada m’hi trobo més còmode.



El programa ja ha finalitzat. Amb què mata el temps lliure d’agost, vacances potser?

Doncs estic treballant al comú de la Massana. Estic fent tasques de jardineria, és clar, desbrossant camins i netejant zones de bosc. Treballo vuit hores i tinc un contracte per dos mesos, de manera que estaré força enfeinat.



Un cop passin els dos mesos, li han comentat si podrà seguir?

Ells em diuen que estan contents amb mi però soc menor d’edat i em van dir que la decisió no depèn d’ells, sinó del departament de Treball. Veurem què passa, però a mi m’agradaria seguir



Si això no és possible, ha pensat què farà a partir de setembre?

Buscaré una altra feina o també podria seguir formant-me en aquesta direcció. També vull treure’m l’ESO a les nits, si puc, de manera que tinc projectes en ment i espero que puguin concretar-se.



Caldria incidir més en programes com aquest?

I tant que sí. M’han obert una porta que per a mi no existia. No tenia ni idea de cap on tirar de cara al futur i gràcies al CVN ja ho sé. Sense el curs, ara estaria descansant i sense fer res. Prefereixo mantenir-me actiu.



En què consistia el curs?

Entre gener i juliol, fèiem classes lectives, escolars, i les combinàvem amb les pràctiques. Ens van formar per desbrossar i fer servir motoserres. Aquí vaig descobrir que aquestes molen molt.



Quina pràctica destacaria de les que han fet en aquests mesos?

Una de senzilla però que ens va quedar molt bonica. Al costat de classe tenim un parterre i el vam decorar amb plantes. No em pregunti per què, però la recordo especialment.



Va treballar amb els alumnes de l’escola d’educació especial de Meritxell. Com valora l’experiència?

Va ser molt bona. Vam estar treballant 15 dies amb els nois col·locant les plantes a la pèrgola del pati. Són especials però se’ls agafa confiança de seguida.