“Em va semblar bona idea i em vaig dir: per què no?”

Atrevir-se a fer el que voldries fer. Va començar fa poc més de dos anys, i en aquest temps ja ha obtingut un parell de premis. Ahir va participar en un maridatge de vins i formatges a l’Ateneu de la Seu.

L’ofici li ve de família?

No, a casa mai no n’havíem fet, de formatges.



Com és que s’hi va posar, doncs?

Vaig patir una lesió al genoll que em va obligar a estar-me a casa una temporada, i va ser aleshores que m’ho vaig rumiar. És una feina que pensava que m’agradaria i, a més, estava convençut que el lloc on hem instal·lat la formatgeria té un gran potencial.



Tenia alguna idea de fer formatges, si més no?

En absolut. Jo soc enginyer de telecomunicacions, i mantinc la feina que tenia abans, a més de dedicar-me als formatges. Senzillament, em va semblar que era una