“Venim a Andorra per trobar una cohesió de grup”

Un dels veterans de l’equip. 47 cops internacional amb la selecció francesa. Aquesta setmana es troba fent una estada de pretemporada al Principat amb la resta dels seus companys, amb qui volen tornar a brillar al Top-14.

Primer de tot, com va l’estada que estan fent aquí al país?

Ens han rebut molt bé a Andorra, com l’any passat. Havien previst mal temps, però finalment fa bo, així que perfecte. Hem pogut entrenar-nos bé i fer les activitats previstes. Estem contents de venir aquí cada any.



Què és el que més li agrada d’Andorra?

Sobretot les muntanyes. Respirem bon aire i la gent ens tracta bé. Tenim la possibilitat d’anar a Caldea per fer la recuperació i infraestructures al costat de l’hotel per entrenar-nos. Francament, aquí ho tenim tot i està molt bé.



I quines activitats feu fora dels entrenaments?

Vam