“Quant a bellesa, com el Pirineu no he vist res”

Ha conegut muntanyes remotes però es queda amb el de casa Barcelona, 60 anys. Va anar a viure a Puigcerdà empès per l’amor a la natura. Avui presenta a la llibreria La Puça (20 h) el seu primer llibre de viatges, A través dels Andes bolivians.

Guies d’excursions, poesia, novel·la, i ara un llibre de viatges.

És el primer llibre de viatges que faig sobre un viatge de l’any passat als Andes amb cinc companys, un dels quals andorrà. Va ser tot tan bonic i interessant, i em va arribar tant al cor, que vaig voler recordar-ho. La idea era recuperar aquells dies i reflectir com era el paisatge i la gent. També comparo les muntanyes amb les del Pirineu.



I com són els Andes?

Vol que li digui la veritat? No n’hi ha per a tant. Anava amb la idea que allò era immens i inaccessible i que