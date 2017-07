“El mòbil resta creativitat a l'hora d'expressar emocions”

El llenguatge de WhatsApp. El 4 de juliol es va doctorar per la Universitat d’Andorra, obtenint l’excel·lent ‘cum laude’, amb una tesi sobre la comunicació electrònica d’adolescents i adults joves.

Per què un estudi sobre la comunicació en línia?

Ja fa més de 10 anys vaig començar a investigar els usos lingüístics a la comunitat electrònica. Amb els anys m’he anat centrat, concretament, en com hi manifestem les emocions.



A les xarxes socials també?

Només he estudiat converses de WhatsApp, perquè crec que expressem les emocions més en aquest mitjà que no pas, per exemple, a Facebook. A les xarxes socials som més un personatge que nosaltres mateixos.



Quins recursos expressius són els més utilitzats?

La major part de la recerca se centra en el símbol més representatiu de l’expressió electrònica de les emocions, l’emoticona.