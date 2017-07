“Tenia clar que estudiar em feia millor futbolista”

Futbolista. Nascut a Girona, té 28 anys i ha visitat el Nike Camp Amb cinc anys va començar al món del futbol al Girona FC i ara ha pujat a primera divisió amb el mateix club. A més, té els títols de magisteri i psicopedagogia.

Com ha anat l’experiència al Nike Camp?

M’ha fet molta il·lusió venir a Andorra perquè cada Nadal hi passo un parell de dies. Veient l’organització es nota que és un campus de gran nivell. De petit havia anat a algun campus? Sí, a algun del Girona FC a l’estiu. Però era molt més senzill que això d’aquí.



Què suposa per a un gironí pujar a primera divisió amb l’equip de la ciutat?

És una multitud de sentiments positius: alegria, felicitat i deixar enrere les decepcions i les penes d’anys anteriors. Pujar és molt important, però si a sobre ets nascut a la