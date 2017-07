“Menjar amb les mans connecta cos, ànima i ment”

Fusió de gastronomia i salut 42 anys. Va néixer a Delhi però des de ben petit que viu a Andorra. Al desembre va obrir el restaurant Mandala, un espai que també vol fer reflexionar els clients.

D’on li ve la passió per la cuina?

Des de nano. Tinc una mare meravellosa que és la millor mestra que he tingut. Vaig treballar uns anys de cuiner, també de cambrer, i els darrers anys en una herboristeria on he aprofundit sobre les propietats de les plantes i els aliments. I la màgia de la vida m’ha portat a aquest projecte.



Tenen una filosofia particular.

Sí. Fem fusió culinària amb cuina hindú, occidental, mediterrània... La nostra filosofia és que l’aliment és el medicament. Si tens una bona alimentació tot estarà millor. I, a més, prioritzem els aliments de cada estació de l’any.