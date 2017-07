“La gent del públic estava eufòrica quan vaig guanyar”

Té 19 anys i en fa 13 que practica taekwondo. Acaba d’arribar del Mundial de Corea del Sud, on va vèncer el campió olímpic, mundial i europeu, Servet Tazegül, assolint una fita única a l’esport andorrà

Recorda algun resultat com aquest en eltaekwondo del país?

La Jèssica Rovira també va guanyar un combat en un Campionat del Món absolut, però no va acabar en la mateixa posició que jo ni va guanyar un campió olímpic. A més, va ser el Mundial de taekwondo més gran de la història perquè hi van participar 185 països i hi anaven 11 medallistes dels Jocs de Rio. Hi havia un nivell molt alt. Quan vaig veure que havia guanyat un doble medallista olímpic i cinc vegades campió d’Europa estava eufòric.



Com s’explica que el pogués vèncer?

El vam estudiar molt mirant combats seus.