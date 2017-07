“Vinc del 'metal' però ara ja puc tocar qualsevol estil”

Músic pluriempleat i pluridisciplinari. 29 anys. Professor de l’escola Relative Music, bateria i ara també representant de The Xavi’s Band, que va arrencar l’estiu de ‘bolos’ la nit de Sant Joan a la Massana.

The Xavi’s Band és per Xavi Requena o hi ha algun Xavi més al grup?

No, no soc l’únic Xavi. Hi ha un grup espanyol que es diuen Los Chavis, una espanyolada d’aquestes, i un company del grup de metal que tenia, que és una mica bromista, va veure el CD, va fer una foto i va començar la conya. I amb el Manel, el cantant de l’orquestra, parlant del nom va dir: “Hauria de ser en anglès, un nom que vengui.” I li vaig proposar The Xavi’s Band i al final va ser una conya però ho hem fet així.