“Fer l'andorrà és una virtut que em va agrada molt”

El primer programa que fa dedicat a tot un Estat. Sant Feliu de Buixalleu, 46 anys. Actor i director de teatre, presenta el programa ‘El Foraster’, que la darrera edició s’ha endinsat entre la gent i el territori andorrà.

Per què ‘El Foraster’ a Andorra?

Va ser un especial. D’especials n’hem fet uns quants, són programes que no es fan en pobles petits.



Recórrer tot un Estat en una hora. Un repte difícil!

Sí, vam entrevistar molta gent que no va acabar entrant. És una de les coses que més greu em sap, perquè amb el material que vam rodar n’hi hauria per fer tres programes.



És a dir, que es podria fer una segona edició.

Sí, segurament. No sé si en un futur es podria arribar a fer un altre programa dedicat a Andor­ra, això no depèn de mi.



Va explotar, i molt, el