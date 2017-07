“El bon socorrista no és qui es tira més cops a l'aigua”

Llicenciat en ciències de l’activitat física i de l’esport. Treballa com a socorrista al col·legi Sant Ermengol des de fa onze anys i forma els futurs vigilants que hauran de vetllar per la seguretat a les piscines durant l’estiu.

Com va sorgir la possibilitat de treballar com a socorrista?

Als divuit anys, mentre estudiava la carrera a Vic, em va sortir una feina com a socor­rista. Em vaig formar en socorrisme aquàtic durant els caps de setmana i quan vaig tornar a Andorra va sortir una feina i la vaig agafar.



Vostè treballa tot l’any com a socorrista?

Sí, treballo en una escola durant tot l’any. Faig de socorrista i la meva feina és acompanyar els nens a la piscina, ajudar-los i vigilar que ningú no faci res estrany dins de l’aigua.



Com a socorrista, què és el que s’ha de controlar més?

És