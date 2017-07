“He vist orgues de 300 anys que estan com el primer dia”

El pare de l’orgue de la Massana. Des del taller de Tordesillas ha fabricat i restaurat instruments d’arreu d’Europa i l’Amèrica llatina.

El que hi ha instal·lat a sant Iscle i santa Victòria, que ara compleix una dècada, també és obra seva.

Com va sorgir el projecte de la Massana?

L’església s’havia restaurat feia poc temps i el rectorat va decidir que hi feia falta un orgue. Es va convocar un concurs, m’hi vaig presentar i vaig tenir la sort de guanyar-lo. Això va ser el 2004, i el 2007 l’orgue ja era una realitat.



Tres anys de feina...

No és un procés fàcil. Primer cal fer un estudi de l’acústica del lloc i de l’espai disponible. L’instrument s’hi ha d’adaptar perfectament, tant pel que fa a la sonoritat com a les dimensions. Un cop definits aquests paràmetres, es decideix l’estil de l’orgue.



Per quin es