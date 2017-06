“En els esports minoritaris els estudis s'han de prioritzar”

El pròxim curs compaginarà a Itàlia la carrera amb l’hoquei patins. Fa quatre anys va deixar el país per instal·lar-se a Barcelona i créixer en el món de l’esport i alhora en l’acadèmic. Amb 22 anys complirà un dels seus somnis.

Com es va donar el fet de marxar a Itàlia a estudiar i alhora jugar a hoquei?

Estic a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, fent Enginyeria Civil; la de ponts i camins de tota la vida, i a aquesta escola és obligatori fer una estada a l’estranger o un erasmus, i en breu marxaré a Pàdua, que està al costat de Venècia.



La seva intenció és enllestir els estudis allà?

Sí. Aquest últim curs he fet sobretot assignatures de tercer i he aprofitat per netejar una mica quart i poder anar tranquil i tenir totes les garanties. Posteriorment hauré de fer