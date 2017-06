Té 14 anys i en fa un que estudia teatre a l’escola Entreacte Demà a partir de les 20.30 hores de la nit, al Teatre Comunal de la capital, estrena amb altres joves actors dues obres en les quals participa: L’estafa i Pis compartit.

Per què va decidir apuntar-se a una escola de teatre?

Des de molt petita sempre m’ha agradat interpretar i un dia una amiga de la meva mare em va recomanar la Mercè Canals (professora d’Entreacte). A l’Espai Jovent vaig començar a fer teatre amb la Mercè i fa un any que estic a la seva escola.



El teatre li ve de família?

No, no en ve de família. Bàsicament és que el teatre m’agrada.



Per què?

Al ficar-te en un personatge crees una història diferent, crees diferents emocions i el fet d’estar sobre un escenari i veure la reacció del públic és una sensació única.



Vol