“En cinc o deu anys existirà la cura contra la diabetis”

36 anys creant associacions contra la diabetis Jubilat. Exagent de la propietat i membre de la Cambra de Comerç de Sabadell, des de fa tres mesos viu a Andorra, des d’on gestiona l’organització.

Quina és la tasca de l’Associació Mundial contra la Diabetis (Asomundi)?

Reclamem els drets de les persones afectades. També donem suport psicològic als malalts i als seus familiars i intentem donar els materials necessaris per seguir el tractament a aquelles persones que tenen dificultats.



El tractament és car?

Alguns, els més efectius com ara els mesuradors continus de la glucosa costen uns 120 euros mensuals, més els 60 de l’aparell. Qui té diners tant li fa, però hi ha molta gent que no es pot permetre aquestes despeses.



Amb quins problemes es pot trobar un diabètic en el seu dia a dia?

Per començar,