Actualitzada 02/11/2023 a les 18:15

El Govern ha modificat l'entrada en vigor de la psicologia ambulatòria a la cartera de serveis de la CASS en prevenció de la possibilitat de dur a terme més sessions en format no presencial per als estudiants que cursin formacions fora d'Andorra o per a persones que en causes justificades necessitin aquest format.En aquests casos un 20% de les sessions de psicologia hauran de ser presencials, entre les quals la primera sessió, el 80% es podrà fer de manera telemàtica. Fins aquesta modificació les sessions de psicologia telemàtica no podien superar el 50% del total de sessions amb l'usuari. El ministre Casal en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ha explicat que la modificació s'ha dut a terme deguda a una demanda del Col·legi de Psicòlegs, des de Govern creuen que un mínim de dues sessions han de ser presencials per a tenir un contacte físic amb el sanitari.De la mateixa manera, s'ha aprovat en Consell de Ministres el decret que regula la prescripció dels medicaments que contenen somatropina, coneguda com l'hormona del creixement. La prescripció inicial s'haurà de fer mitjançant una recepta d'un metge especialista en pediatria o endocrinologia acompanyada del formulari adjunt emplenat pel metge especialista que justifiqui la utilització d'aquest medicament. Aquest formulari té validesa per un any. La prescripció inicial s’ha de renovar trimestralment.