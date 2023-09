Elena Milà i David Vilanova inicien el repte fins a Kenya

Actualitzada 23/09/2023 a les 16:37

Elena Milà i el David Vilanova han iniciat aquest matí a les 12 hores des del Bici Lab a Andorra la Vella el repte d'arribar des d'Andorra fins a Kenya pedalejant. Els fundadors del projecte, han emprès avui un viatge de 10.000 quilòmetres per tota mena de paisatges i amb diferents desnivells. A l'acte de sortida, s'hi han sumat principals patrocinadors del projecte, entre ells ACA CLUB, famílies, amics i els integrants del primer trajecte que acompanyaran Elena i David. Entre els participants també hi ha estat Andrea Sinfreu, viatgera andorrana que els acompanyarà al trajecte durant alguns dies pel Pirineu.L'objectiu de la fita és recaptar 50.000 euros per Kings and Queens of Kibera, una associació situada a l'Àfrica que treballa als suburbis de Nairobi per millorar les condicions dels infants que es troben al carrer.